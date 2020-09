I conti Juventus: mezzo miliardo di plusvalenze dal 2016 (Di martedì 15 settembre 2020) Paul Pogba è stato il primo e da lì la Juventus ha cambiato modo di fare. La prima maxi plusvalenza, estate 2016, con contorno di polemiche sul prezzo e sul trattamento riservato al potente agente del centrocampista francese, Mino Raiola. Tutto lecito, come dentro le regole Uefa e di economia è la strada che ha preso il club bianconero per supportare il tentativo di diventare in fretta una big del calcio europeo come giro d'affari, riducendo il gap aperto con Real Madrid, Barcellona e le corazzate inglesi. Un cambio di marcia che ha spinto i bianconeri ha mettere insieme da quel giorno la bellezza di 526,9 milioni di euro di plusvalenze. Quasi un quarto dei 2,2 miliardi di fatturato complessivo del periodo 2016-2020 con il record nella stagione appena conclusa, quella della pandemia e della crisi ... Leggi su panorama (Di martedì 15 settembre 2020) Paul Pogba è stato il primo e da lì laha cambiato modo di fare. La prima maxi plusvalenza, estate, con contorno di polemiche sul prezzo e sul trattamento riservato al potente agente del centrocampista francese, Mino Raiola. Tutto lecito, come dentro le regole Uefa e di economia è la strada che ha preso il club bianconero per supportare il tentativo di diventare in fretta una big del calcio europeo come giro d'affari, riducendo il gap aperto con Real Madrid, Barcellona e le corazzate inglesi. Un cambio di marcia che ha spinto i bianconeri ha mettere insieme da quel giorno la bellezza di 526,9 milioni di euro di. Quasi un quarto dei 2,2 miliardi di fatturato complessivo del periodo-2020 con il record nella stagione appena conclusa, quella della pandemia e della crisi ...

borsainside : Effetto #coronavirus anche sui conti della #Juve: e anche le previsioni sull'esercizio in corso sono negative - Tilikerta1 : @Gianluchissimo @calciomercatoit ??Se lo dice Ziliani ??( quello incazzato perché Montero gli scopava la moglie!? Cit… - VPalisciano : @TuttoMercatoWeb Sé ho capito bene alla fine della fiera è un discorso finalizzato ad attaccare l'operato della Juv… - zazoomblog : Il consiglio di Marco Bellinazzo alla Juventus: “Cedere Cristiano Ronaldo per far tornare i conti a posto” -… - Eurosport_IT : Rivoluzione Juventus, che impatto avrà il mercato sui conti bianconeri? ?????? #Calciomercato | #Juventus |… -