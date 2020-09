Ha un tumore ma non rinuncia alla gravidanza: a Napoli nasce la piccola Aurora (Di martedì 15 settembre 2020) Una bella notizia di vita quella che arriva dall’ospedale Pascale di Napoli, dove è nata la piccola Aurora. La madre Consiglia Varriale a marzo aveva scoperto di avere un tumore al seno e che avrebbe dovuto abortire per sottoporsi subito a operazioni e cicli di chemioterapia. Ma lei non demorde: vuole portare al mondo Aurora, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 settembre 2020) Una bella notizia di vita quella che arriva dall’ospedale Pascale di, dove è nata la. La madre Consiglia Varriale a marzo aveva scoperto di avere unal seno e che avrebbe dovuto abortire per sottoporsi subito a operazioni e cicli di chemioterapia. Ma lei non demorde: vuole portare al mondo, … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

HuffPostItalia : Scopre di avere un tumore al 3° mese, ma non rinuncia alla gravidanza. Nata la bimba: lei e la mamma stanno bene - partenopeoswiss : RT @mattinodinapoli: Napoli, scopre di avere un tumore ma non rinuncia alla gravidanza: la bimba è nata - pmiele0 : RT @mattinodinapoli: Napoli, scopre di avere un tumore ma non rinuncia alla gravidanza: la bimba è nata - ilnononano1 : @MarcelloBelli3 @andsnz @TurattaPierange @ChampagneSoci13 La tua condanna è tutta nella tua enciclopedica ignoranza… - LucaPedercini : RT @ANNAQuercia: Napoli, scopre di avere un tumore ma non rinuncia alla gravidanza: la bimba è nata -