Gaglione urlava a Ciro: «Ti devo uccidere». L’inseguimento folle per 16 minuti, i calci sullo scooter con Maria Paola (Di martedì 15 settembre 2020) Resta in carcere Michele Antonio Gaglione dopo che il Gip ha stabilito nell’udienza preliminare che sua sorella Maria Paola è morta in quell’incidente che lui stesso ha causato. Per il giudice «cambia poco che il Gaglione abbia o meno sferrato il colpo “fatale” con il piede sullo scooter, perché è indubbio, come peraltro ammesso dall’indagato, che lo stesso teneva una condotta di guida pericolosa». Gaglione, accusato di omicidio preterintenzionale aggravato da futili motivi, non parteciperà ai funerali di sua sorella, previsti oggi. L’inseguimento È durato 16 minuti l’inseguimento in scooter tra Antonio Gaglione, ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) Resta in carcere Michele Antoniodopo che il Gip ha stabilito nell’udienza preliminare che sua sorellaè morta in quell’incidente che lui stesso ha causato. Per il giudice «cambia poco che ilabbia o meno sferrato il colpo “fatale” con il piede, perché è indubbio, come peraltro ammesso dall’indagato, che lo stesso teneva una condotta di guida pericolosa»., accusato di omicidio preterintenzionale aggravato da futili motivi, non parteciperà ai funerali di sua sorella, previsti oggi. L’inseguimento È durato 16l’inseguimento intra Antonio, ...

AvvMennillo : «Li ha inseguiti per 16 minuti e urlava a Ciro: ti devo uccidere». Michele resta in carcere - AvvMennillo : «Li ha inseguiti per 16 minuti e urlava a Ciro: ti devo uccidere». Michele resta in car... - crispadafora : RT @Corriere: «Li ha inseguiti per 16 minuti e urlava a Ciro: ti devo uccidere». Michele resta in carcere - Corriere : «Li ha inseguiti per 16 minuti e urlava a Ciro: ti devo uccidere». Michele resta in carcere - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Li ha inseguiti per 16 minuti e urlava a Ciro: ti devo uccidere». Michele resta in car... -