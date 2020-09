"Ecco il metodo delle toghe". Vergogna dei magistrati contro Salvini, accusa terminale della Maglie (Di martedì 15 settembre 2020) Toh che caso, a pochi giorni dalle elezioni i magistrati si muovono contro la Lega. Il caso è ovviamente quello dei tre commercialisti arrestati. E della vicenda, o meglio del tempismo sospetto di questa vicenda, si occupa Maria Giovanna Maglie a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4. Poche parole, molto precise: "Il metodo è stato fin dall'inizio quello di indagare senza una notizia di reato, qui a dieci giorni dall'elezioni puntuale come un orologio, arriva l'inchiesta che ha lo scopo di far fare ai giornali titoli contro Salvini", conclude tagliente Maria Giovanna Maglie. Giustizia ad orologeria, insomma? Per lei decisamente sì... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Toh che caso, a pochi giorni dalle elezioni isi muovonola Lega. Il caso è ovviamente quello dei tre commercialisti arrestati. Evicenda, o meglio del tempismo sospetto di questa vicenda, si occupa Maria Giovannaa Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4. Poche parole, molto precise: "Ilè stato fin dall'inizio quello di indagare senza una notizia di reato, qui a dieci giorni dall'elezioni puntuale come un orologio, arriva l'inchiesta che ha lo scopo di far fare ai giornali titoli", conclude tagliente Maria Giovanna. Giustizia ad orologeria, insomma? Per lei decisamente sì...

Quarta Repubblica, Maria Giovanna Maglie contro la magistratura: "Il loro metodo contro Salvini"

