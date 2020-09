Consiglio Federale FIGC, via ai lavori: c’è anche il ct Mancini (Di martedì 15 settembre 2020) Consiglio Federale FIGC, via ai lavori: c’è anche il commissario tecnico Mancini in vista dei prossimi impegni Da pochi minuti è iniziato il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. A Roma è presente anche il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini il quale si è presentato per programmare i prossimi impegni degli azzurri. GLI ARGOMENTI – L’agenda prevederà anche le comunicazioni del presidente e i provvedimenti in merito alla decisione della Corte Federale di Appello, che ha respinto i reclami delle dell’AZ Picerno e dell’USD Bitonto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020), via ai: c’èil commissario tecnicoin vista dei prossimi impegni Da pochi minuti è iniziato ildella Federazione Italiana Giuoco Calcio. A Roma è presenteil commissario tecnico della nazionale Robertoil quale si è presentato per programmare i prossimi impegni degli azzurri. GLI ARGOMENTI – L’agenda prevederàle comunicazioni del presidente e i provvedimenti in merito alla decisione della Cortedi Appello, che ha respinto i reclami delle dell’AZ Picerno e dell’USD Bitonto. Leggi su Calcionews24.com

mauroberruto : Il Ministro dello Sport @vinspadafora si scaglia contro i Presidenti 'in carica dai tempi della lira' e… - TuttoMercatoWeb : Consiglio Federale in #FIGC, presente anche Roberto #Mancini per programmare i prossimi impegni della nazionale ??… - laregione : Tunnel di San Fedele, domande anche al Consiglio federale - matmosciatti11 : RT @sportface2016: Giornata di Consiglio Federale della FIGC: arriva in sede Cosimo #Sibilia, presente Lega Nazionale Dilettanti e vicepres… - sportface2016 : Giornata di Consiglio Federale della FIGC: arriva in sede Cosimo #Sibilia, presente Lega Nazionale Dilettanti e vic… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Federale Rugby: oggi il consiglio federale, si attendono indicazioni per l’inizio dei campionati - Fir Federazione Italiana rugby RugbyMeet Il Canton Ticino caccia gli italiani: centinaia di permessi di soggiorno non rinnovati in barba alle leggi

La trasmissione televisiva svizzera Falò ha mandato in onda, il 3 settembre appena trascorso, un’indagine relativa alla serialità con cui le autorità del Cantone Ticino ignorano le leggi in materia di ...

FIP - Crotti rinuncia: Gianni Petrucci candidato unico alla presidenza

La polemica non c'è stata e non ci sarà nemmeno la corsa a due. Di fatto attraverso il suo profilo Facebook Eugenio Crotti ha dichiarato di rinunciare a candidarsi alla presidenza della FIP per le ele ...

Parto difficile? «L'indennità di maternità va prolungata»

BERNA - Le future partorienti i cui figli dovranno restare in ospedale per almeno due settimane dopo la nascita, invece di tre come prevede il progetto del Consiglio federale fatto proprio dagli Stati ...

La trasmissione televisiva svizzera Falò ha mandato in onda, il 3 settembre appena trascorso, un’indagine relativa alla serialità con cui le autorità del Cantone Ticino ignorano le leggi in materia di ...La polemica non c'è stata e non ci sarà nemmeno la corsa a due. Di fatto attraverso il suo profilo Facebook Eugenio Crotti ha dichiarato di rinunciare a candidarsi alla presidenza della FIP per le ele ...BERNA - Le future partorienti i cui figli dovranno restare in ospedale per almeno due settimane dopo la nascita, invece di tre come prevede il progetto del Consiglio federale fatto proprio dagli Stati ...