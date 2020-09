Commisso: “Chiesa? Speriamo bene” (Di martedì 15 settembre 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato di Federico Chiesa e di altri giocatori viola dopo il suo rientro in Italia. Queste le sue parole: “Speriamo bene. Poi vedremo, una cosa alla volta. Ieri sera, prima di partire, ho letto altre fake news su contratti da fare e da rifare con Milenkovic, Pezzella e Chiesa: lasciatemi parlare con Pradè. Ora parlerò anche coi ragazzi e vedremo cosa succede: l’intenzione è fare una Fiorentina sempre più forte”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo Commisso: “Chiesa? Speriamo bene” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha parlato di Federico Chiesa e di altri giocatori viola dopo il suo rientro in Italia. Queste le sue parole: “bene. Poi vedremo, una cosa alla volta. Ieri sera, prima di partire, ho letto altre fake news su contratti da fare e da rifare con Milenkovic, Pezzella e Chiesa: lasciatemi parlare con Pradè. Ora parlerò anche coi ragazzi e vedremo cosa succede: l’intenzione è fare una Fiorentina sempre più forte”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo: “Chiesa?bene” proviene da Alfredo Pedullà.

