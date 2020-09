Cecilia e Ignazio mano nella mano | la foto criptica fa scalpore | “Finto gossip” FOTO

(Di martedì 15 settembre 2020) A distanza di diverse settimana dalla diffusione della notizia circa l’ipotetica crisi traRodriguez eMoser, la coppia si è fatta vedere. In realtà, i loro volti non sono stati inquadrati e questo sta conferendo alla vicenda un alone di mistero che, ormai, sembra aver stancato. Influencer come Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno immediatamente condiviso tale scatto non potendo fare a meno di lasciarsi scappare qualche accusa. Anche diversi utenti del web gli hanno dato ragione, accusando la copia di stare davvero esagerando. LadiUn po’ di tempo fa è trapelata la notizia circa ...

lamescolanza : Cecilia Rodriguez parla il padre di Ignazio: le dichiarazioni sul ritorno di fiamma - Il Decoder - zazoomblog : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme: il video ufficiale su Instagram - #Ignazio #Moser #Cecilia… - zazoomblog : Cecilia e Ignazio tornano a pedalare insieme la foto social non lascia dubbi - #Cecilia #Ignazio #tornano… - LadyNews_ : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: prove di riappacificazione - piacereangela : 'tenda' io personalmente ho avuto i flashback di guerra di cecilia e ignazio ONEST #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Ignazio

Francesco Moser, padre di Ignazio, ha parlato della relazione che lega il figlio a Cecilia Rodriguez e confermando che la coppia è tornata insieme, ha fatto sapere che non sa cosa succederà tra loro i ...Dopo l’ufficializzazione del ritorno di fiamma tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, adesso il padre di lui ha parlato pubblicamente della relazione che lega il figlio alla showgirl argentina, ammett ...In prima tv assoluta il reality Ex On The Beach versione CelebrityDa domani 16 settembre ogni mercoledì alle 22.50 potrete vedere il nuovo programma Celebrity Ex On The Beach su MTV (canale 130 di Sky ...