Calciomercato Juventus, la Roma torna alla carica per De Sciglio. I dettagli (Di martedì 15 settembre 2020) La situazione della Juventus in chiave Calciomercato la si può definire un cantiere aperto. La priorità al momento è accontentare la richiesta di Andrea Pirlo di avere in tempi brevi un attaccante centrale. I due nomi in pole position da settimane sarebbero Dzeko e Suarez, i quali starebbero dando vita ad una telenovela senza fine. Però il club bianconero sarebbe sempre alla ricerca di opportunità che non vadano ad influenzare negativamente il bilancio societario che al momento non è dei migliori. Per risanare le casse, la Juventus avrebbe necessità di cedere alcuni giocatori non considerati fondamentali dallo stesso Pirlo. Uno di questi potrebbe essere Mattia De Sciglio.

