Calciomercato Juventus, De Sciglio in uscita: c'è l'accordo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Calciomercato è sempre imprevedibile. Un groviglio di trattative, nomi e dettagli che sembrano non trovare un giusto ordine. Alla Juventus, però, stanno prendendo forma le prime cessioni. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, starebbe lavorando duramente per piazzare quegli esuberi che non farebbero più parte del progetto tecnico disegnato dal mister Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano (che ieri ha passato il suo esame da allenatore a Coverciano) vorrebbe che la sua rosa fosse già completa e libera da esuberi il prima possibile, di modo tale da poter inserire i nuovi innesti già nelle prime settimane di campionato. Dopo gli addii di Pjanic, Matuidi e Higuain, ora i bianconeri sembrerebbero pronti a salutare anche il terzino Mattia De Sciglio. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

