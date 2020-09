Black Widow e Soul: Disney sta valutando di spostare le date di uscita (Di martedì 15 settembre 2020) Disney starebbe valutando le opzioni a propria disposizione per quanto riguarda la distribuzione di Black Widow e Soul. L'uscita di Black Widow potrebbe nuovamente slittare, mentre Soul potrebbe debuttare direttamente su Disney+, almeno secondo quanto riporta Variety le cui fonti confermano che lo studio sta valutando le varie opzioni a propria disposizione. La situazione del film dedicato all'eroina Marvel sembra replicare quanto accaduto a Wonder Woman 1984, ora in arrivo a gennaio, dopo la decisione della Warner. Il film con star Scarlett Johansson dovrebbe debuttare nelle sale americane il 6 novembre, tuttavia la distribuzione di Black Widow sembra sia destinata a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020)starebbele opzioni a propria disposizione per quanto riguarda la distribuzione di. L'dipotrebbe nuovamente slittare, mentrepotrebbe debuttare direttamente su+, almeno secondo quanto riporta Variety le cui fonti confermano che lo studio stale varie opzioni a propria disposizione. La situazione del film dedicato all'eroina Marvel sembra replicare quanto accaduto a Wonder Woman 1984, ora in arrivo a gennaio, dopo la decisione della Warner. Il film con star Scarlett Johansson dovrebbe debuttare nelle sale americane il 6 novembre, tuttavia la distribuzione disembra sia destinata a ...

Sembrerebbero imminenti nuovi cambiamenti sul fronte distributivo in casa Disney, nello specifico riguardanti due titoli di grande attativa: Black Widow e Soul. Dopo l'ennesimo rinvio per Wonder Woman ...

Ant-Man 3: Jonathan Majors nel cast, sarà Kang?

Più passano le settimane e più trapelano in rete interessanti informazioni riguardanti il terzo capitolo cinematografico di Ant-Man. Come annunciato pochissimo fa dal sito Deadline, nel cast dell’atte ...

