Antitrust | maxi multa a Poste per mancata consegna raccomandate

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – L’hatoItaliane per 5 milioni di euro, per una pratica commerciale scorretta in relazione alladelle. Si tratta dell’importo massimo consentito dalla legge, ma non risulta deterrente in rapporto al fatturato specifico diItaliane, che nel 2019 era pari a 3,492 miliardi di euro. Infatti, non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva Europea 2019/2161 che fissa il massimo edittale della sanzione irrogabile al 4% del fatturato annuo. In particolare, l’Autorità ha accertato una condotta ingannevole relativa al servizio di recapito dellee del servizio di Ritiro Digitale delle stesse. L’authority ha ...

