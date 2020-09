AIE | incertezze per pandemia | giù stime domanda petrolio

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Il peggioramento del sentiment ed i nuovi casi di coronavirus nel mondo rendono ancora più cupe le prospettive per lamondiale di. Lo afferma l’AIE, l’Agenzia internazionale dell’Energia che tagliasulla crescita delladi greggio, per il 2020, seguendo quanto deciso nel report dell’OPEC, la vigilia. Nel suo rapporto mensile, l’Agenzia ha ridotto l’outlook a 91,7 milioni di barili al giorno, in contrazione di 8,4 milioni di barili al giorno su base annua. Una sforbiciata più robusta di quella annunciata lo scorso agosto (-8,1 milioni). “Prevediamo che la ripresa delladidecelererà in modo significativo nel secondo semestre del 2020 – si legge nel ...

