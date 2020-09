Venere, sul pianeta scoperte tracce di vita microbica (Di lunedì 14 settembre 2020) Cercavamo i "marziani", invece, potenti telescopi, piazzati in CiIe e alle Isole Hawai, avrebbero trovato i "venusiani". Naturalmente parliamo di forme di vita... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 settembre 2020) Cercavamo i "marziani", invece, potenti telescopi, piazzati in CiIe e alle Isole Hawai, avrebbero trovato i "venusiani". Naturalmente parliamo di forme di...

Gli scienziati hanno trovato fosfina nell'atmosfera di Venere. Un gas che, almeno sulla Terra, significa vita. Si tratta di uno degli indizi più potenti della presenza di forme biologiche al di fuori ...

«La fosfina è un gas (formula PH3), detto anche idrogeno fosforato, incolore, tossico, di odore agliaceo assai sgradevole, che, se impuro per difosfano, si infiamma spontaneamente all’aria. Si può pre ...

