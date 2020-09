Vasco Rossi, trapianto di fegato riuscito per il suo storico bassista Claudio Golinelli: “Intervento andato bene” (Di lunedì 14 settembre 2020) Lo storico bassista di Vasco Rossi, Claudio Golinelli chiamato dai fan il “Gallo“, è stato sottoposto a un trapianto di fegato e l’intervento è riuscito. Lo fanno sapere i profili social gestiti dallo staff che condividono le parole del Policlinico Sant’Orsola. “L’intervento è andato bene – si legge su Facebook -, i parametri vitali sono soddisfacenti. Le funzioni del nuovo fegato sono buone e per ora non sono emersi problemi particolari. È solo il primo passo, ma è un buon inizio!”. E anche lo stesso Vasco ha condiviso un messaggio su Instagram: “Forza Gallo, siamo tutti con te”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Lodichiamato dai fan il “Gallo“, è stato sottoposto a undie l’intervento è. Lo fanno sapere i profili social gestiti dallo staff che condividono le parole del Policlinico Sant’Orsola. “L’intervento èbene – si legge su Facebook -, i parametri vitali sono soddisfacenti. Le funzioni del nuovosono buone e per ora non sono emersi problemi particolari. È solo il primo passo, ma è un buon inizio!”. E anche lo stessoha condiviso un messaggio su Instagram: “Forza Gallo, siamo tutti con te”. L'articolo ...

