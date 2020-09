Us Open 2020 | Zverev in lacrime | “Mi mancano i miei genitori | è stata una battaglia dura

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Non so da dove iniziare, faccio i complimenti a Thiem. E’una, senza qualche errore avrei potuto alzare il trofeo. Ringrazio il mio team, stiamo crescendo e spero che un giorno riuscirò a conquistare gli Us. Ringrazio la Usta, ha fatto un bellissimo lavoro.tra il pubblico (piange, ndr). Sono sempre con me in ogni torneo, mimolto. Sono convinto che nonostante la sconfitta sono orgogliosi di me”. Questo il commento tra ledi Alexanderdopo la finale degli Uspersa contro Dominic Thiem. Il tedesco era avanti per due set a zero prima della rimonta dell’austriaco.