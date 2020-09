Spider-Man: Miles Morales per PS5, Insomniac Games conferma in un tweet 4K, HDR e ray tracing (Di lunedì 14 settembre 2020) Insomniac Games procede con lo sviluppo di Spider-Man: Miles Morales per PS5 e, di recente, ha pubblicato un tweet in cui conferma le caratteristiche tecniche del gioco.Nello specifico, il tweet contiene una brevissima clip ma, sopra, possiamo leggere che per l'atteso titolo per PS5 sono confermati 4K, HDR e la tecnologia ray tracing."Miles Morales per PS5 è stato realizzato in 4K HDR. Guardate i riflessi con il ray-tracing e l'illuminazione, le ombre e i dettagli dei personaggi migliorati".Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020)procede con lo sviluppo di-Man:per PS5 e, di recente, ha pubblicato unin cuile caratteristiche tecniche del gioco.Nello specifico, ilcontiene una brevissima clip ma, sopra, possiamo leggere che per l'atteso titolo per PS5 sonoti 4K, HDR e la tecnologia ray."per PS5 è stato realizzato in 4K HDR. Guardate i riflessi con il ray-e l'illuminazione, le ombre e i dettagli dei personaggi migliorati".Leggi altro...

Eurogamer_it : #SpiderManMilesMorales si prepara per stupire tutti con il suo impatto grafico su #PS5 - infoitscienza : Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5 sarà in 4K HDR con riflessi ray-tracing - cowboynando : Nella finzione ad affrontare i violenti ci sono Batman, Spider Man, Tex Willer, Charles Bronson. I cattivi vengono… - rucchio82 : Quando si è interfacciata con te, dopo due settimane, si collega alle sinapsi del cervello e diventi il supercattiv… - Multiplayerit : Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5 sarà in 4K HDR con riflessi ray-tracing -

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man La nuova serie a fumetti di Spider-Man debutterà a gennaio Fumettologica Spider-Man Miles Morales su PS5: Insomniac torna a parlare del Ray Tracing

A pochi giorni di distanza dallo Showcase di PlayStation 5, l'evento durante il quale conosceremo data d'uscita e prezzo della console di prossima generazione Sony, Insomniac Games ha pubblicato un tw ...

Tom Holland riguarda Spider-Man: Homecoming e rivela la sua scena preferita

Nell'attesa che tutto ritorni alla normalità e che abbiano inizio le riprese del terzo film Marvel su Spider-Man, Tom Holland ha passato l'ultimo periodo conquistato dalla nostalgia per il passato. L' ...

A pochi giorni di distanza dallo Showcase di PlayStation 5, l'evento durante il quale conosceremo data d'uscita e prezzo della console di prossima generazione Sony, Insomniac Games ha pubblicato un tw ...Nell'attesa che tutto ritorni alla normalità e che abbiano inizio le riprese del terzo film Marvel su Spider-Man, Tom Holland ha passato l'ultimo periodo conquistato dalla nostalgia per il passato. L' ...