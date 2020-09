Roma, idea Mandzukic in caso di cessione di Dzeko (Di lunedì 14 settembre 2020) La Roma starebbe pensando a Mario Mandzukic se dovesse partire Edin Dzeko secondo il quotidiano Corriere della Sera La Roma sta valutando diversi profili in caso di cessione del suo capitano, Edin Dzeko, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. L’attaccante bosniaco interessa infatti alla Juventus dopo la partenza di Higuain. La dirigenza giallorossa starebbe quindi pensando a Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli, e a Mario Mandzukic, ex attaccante proprio della Juventus, che si è liberato dall’Al Duhail dopo appena 6 mesi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Lastarebbe pensando a Mariose dovesse partire Edinsecondo il quotidiano Corriere della Sera Lasta valutando diversi profili indidel suo capitano, Edin, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. L’attaccante bosniaco interessa infatti alla Juventus dopo la partenza di Higuain. La dirigenza giallorossa starebbe quindi pensando a Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli, e a Mario, ex attaccante proprio della Juventus, che si è liberato dall’Al Duhail dopo appena 6 mesi. Leggi su Calcionews24.com

FelettiDavide : Non avete idea cosa ho visto stamattina. Un van che faceva pubblicità RAZZISTA ad una società di noleggio autoveico… - MFinestri : @cris_cersei Se cade il tasso di roma, considerate pure fallita idea di scuola in Italia! - Rolfi39 : RT @DarioBallini: RUGBY: DAVIS PRIMO GIOCATORE IN ATTIVITÀ AD AMMETTERE BISESSUALITÀ ROMA (ITALPRESS) - 'Nascondere chi sei puo' ucciderti'… - AlvisiConci : RT @DarioBallini: RUGBY: DAVIS PRIMO GIOCATORE IN ATTIVITÀ AD AMMETTERE BISESSUALITÀ ROMA (ITALPRESS) - 'Nascondere chi sei puo' ucciderti'… - DirettamntRoma : 'L'Amministrazione vuole valorizzare le aree meno conosciute e centrali di #Roma, prevedendo anche interventi gradu… -