Omicidio Willy: sputi e minacce contro i fratelli Bianchi a Rebibbia (Di lunedì 14 settembre 2020) I presunti assassini di Willy Monteiro Duarte temono di subire ritorsioni in carcere. I due fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, insieme al loro amico Mario Pincarelli, sono stati fatti oggetto di minacce pesantissime e di sputi da parte degli altri detenuti nel carcere romano di Rebibbia. Per questo motivo i loro avvocati hanno già chiesto di prolungare la loro fase di isolamento. Anche quando la quarantena prevista per il coronavirus sarà terminata. Intanto, secondo quanto riportano alcuni quotidiani come Il Messaggero, gli ancora presunti massacratori di Willy si sarebbero lamentati del fatto di essere costretti a bere solo acqua di rubinetto dietro alle sbarre. I presunti assassini di Willy minacciati in carcere: ‘Non vi ... Leggi su newspad (Di lunedì 14 settembre 2020) I presunti assassini diMonteiro Duarte temono di subire ritorsioni in carcere. I due, Gabriele e Marco, insieme al loro amico Mario Pincarelli, sono stati fatti oggetto dipesantissime e dida parte degli altri detenuti nel carcere romano di. Per questo motivo i loro avvocati hanno già chiesto di prolungare la loro fase di isolamento. Anche quando la quarantena prevista per il coronavirus sarà terminata. Intanto, secondo quanto riportano alcuni quotidiani come Il Messaggero, gli ancora presunti massacratori disi sarebbero lamentati del fatto di essere costretti a bere solo acqua di rubinetto dietro alle sbarre. I presunti assassini diminacciati in carcere: ‘Non vi ...

fanpage : I tre ora in carcere hanno paura e chiedono l'isolamento: - repubblica : Nicola Gratteri: 'Mentalità fascista? No, direi mentalità mafiosa' - fattoquotidiano : Pubblica post Instagram sull’omicidio di Willy e contro la “cultura fascista” e la Ferragni lo condivide: profilo c… - lydiaborino51 : @globalistIT Così fate un favore ai fascisti, depotenziando il brutale omicidio Willy che per la 1 volta stava gra… - effemme1957 : Secondo padre Zanotelli 'è giusto anche riconoscere la debolezza del Governo' -