Minaccia turca | ora la Grecia si arma

(Di lunedì 14 settembre 2020) Franceso De Palo Atene acquista 18 caccia dalla Francia per 5 miliardi. Per l'esercito 15mila nuove reclute Una nuova corsa al riarmo per affrontare le sfide della geopolitica mediterranea. La, che passa da cenerentola d'Europa e nuovo gas-hub, annuncia l'accordo con la Francia per 18 caccia Rafale, in attesa di due fregate stealth Bellrà tra cinque anni: un doppio affare da quasi 5 miliardi di euro che, al netto della consistenza dell'esborso, capovolgerà i rapporti di forza nel mare nostrum dopo le reiterate provocazioni della Turchia. È stato il premier Kyriakos Mitsotakis dalla Fiera di Salonicco a dare l'ufficialità ad una notizia che circolava già da settimane: nel maggio 2021 arriveranno i primi caccia multiruolo destinati a sostituire i Mirage all'interno di un programma per la difesa definito ambizioso e che ...