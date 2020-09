Meteo in Lombardia: temperature ancora estive. Per quanti giorni farà così caldo? (Di lunedì 14 settembre 2020) Anche nella nuova settimana il tempo sulla Lombardia si manterrà stabile e soleggiato per diversi giorni grazie alla presenza ben salda dell’anticiclone. Nel contempo avremo anche un clima pienamente estivo, con valori termici prossimi o anche superiori ai 30 gradi. Situazione che non muterà in modo sostanziale almeno fino a giovedì-venerdì, dicono gli esperti di … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Meteo in Lombardia: temperature ancora estive. Per quanti giorni farà così caldo? proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 14 settembre 2020) Anche nella nuova settimana il tempo sullasi manterrà stabile e soleggiato per diversigrazie alla presenza ben salda dell’anticiclone. Nel contempo avremo anche un clima pienamente estivo, con valori termici prossimi o anche superiori ai 30 gradi. Situazione che non muterà in modo sostanziale almeno fino a giovedì-venerdì, dicono gli esperti di … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloin. Perfarà così? proviene da Il Notiziario.

Rigoletta Vincenti, direttrice di Pneumologia, doveva lasciare l’ospedale il 31 luglio ma ha scelto di restare in trincea. «Non siamo più nella fase pandemica ma guai abbassare l’attenzione: il virus ...

Si conclude quest’oggi la seconda settimana di settembre e, più o meno, la prima metà di un mese di per sé caratterizzato da un sensibile incremento di Covid in Calabria. Tracciando un bilancio pretta ...

