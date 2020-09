Meloni dice che Mattarella potrebbe sciogliere le Camere per volontà popolare. Ma non è così (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Italia è una Repubblica Parlamentare che ha delle regole ben definite indicate dalla Costituzione. Tra queste ci sono anche i poteri (e i limiti di questi ultimi) nelle mani del Capo dello Stato. Una di queste regole riguarda lo scioglimento del Parlamento che può essere deciso dal Presidente della Repubblica (come indicato dall’articolo 70 della nostra Carta fondamentale), ma non i solitaria. Eppure Giorgia Meloni su scioglimento Camere sembra avere un’idea tutta sua della Costituzione. LEGGI ANCHE > Per Giorgia Meloni i negazionisti del coronavirus sono tutti al governo Partiamo dalla dichiarazione della leader di Fratelli d’Italia rilasciata in un’intervista al quotidiano La Verità: «L’istituto dello scioglimento delle Camere altro non ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Italia è una Repubblica Parlamentare che ha delle regole ben definite indicate dalla Costituzione. Tra queste ci sono anche i poteri (e i limiti di questi ultimi) nelle mani del Capo dello Stato. Una di queste regole riguarda lo scioglimento del Parlamento che può essere deciso dal Presidente della Repubblica (come indicato dall’articolo 70 della nostra Carta fondamentale), ma non i solitaria. Eppure Giorgiasu scioglimentosembra avere un’idea tutta sua della Costituzione. LEGGI ANCHE > Per Giorgiai negazionisti del coronavirus sono tutti al governo Partiamo dalla dichiarazione della leader di Fratelli d’Italia rilasciata in un’intervista al quotidiano La Verità: «L’istituto dello scioglimento dellealtro non ...

