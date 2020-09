Mattarella nella scuola di Vo' Euganeo, città simbolo della pandemia (Di lunedì 14 settembre 2020) Agenzia Vista, Padova, 14 settembre 2020 Mattarella e Azzolina nella scuola di Vò Euganeo, città simbolo della pandemia Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Ministra Lucia Azzolina in ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020) Agenzia Vista, Padova, 14 settembre 2020e Azzolinadi VòIl presidenteRepubblica Sergioe la Ministra Lucia Azzolina in ...

fattoquotidiano : Mattarella nella Giornata europea della cultura ebraica: “Non bisogna sottovalutare i rischi dell’intolleranza e de… - ItalianAirForce : Natività Beata Vergine Maria: oggi nella Basilica della Santa Casa di Loreto celebrata la Santa Messa solenne alla… - ItalianAirForce : ??Loreto Oggi la Santa Messa solenne nella Basilica della Santa Casa per celebrare la Natività della Beata Vergine M… - OnlyPopPlease1 : RT @Tg1Raiofficial: Nel pomeriggio sarà inaugurato ufficialmente il nuovo anno scolastico dal presidente della Repubblica Sergio #Mattarell… - Moixus1970 : RT @giusmo1: Standing ovation per Mattarella nella scuola di Vo' Euganeo: 'Sfida decisiva per la ripartenza' -