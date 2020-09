Lazio, Muriqi fa le visite. Poi la firma sul contratto (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA - Ieri l'arrivo a Roma, oggi le visite mediche nella clinica Paideia. È iniziata l'avventura di Vedat Muriqi alla Lazio . Iter classico per ogni acquisto: prima i test fisici, poi andrà a ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA - Ieri l'arrivo a Roma, oggi lemediche nella clinica Paideia. È iniziata l'avventura di Vedatalla. Iter classico per ogni acquisto: prima i test fisici, poi andrà a ...

TuttoMercatoWeb : ?? #Lazio, ecco #Muriqi arrivato a Ciampino ? ?? @RicCaponetti - DiMarzio : #Calciomercato #Lazio - Vedat #Muriqi è arrivato in #Italia - ManuBaio : #Lazio accordo per #Muriqi. Scambio di documenti in corso. Trasferimento che sfiora i 20 milioni di euro.… - ansacalciosport : Lazio: Muriqi a Roma, domani le visite mediche. Tweet biancocelesti con bandiera Pirata', poi firma quinquennale |… - sportli26181512 : #Lazio, Muriqi fa le visite. Poi la firma sul contratto: Di prima mattina il bomber kosovaro si è presentato in Pai… -