La scuola riapre con un mezzo bluff ma il tempo delle polemiche è finito (Di lunedì 14 settembre 2020) (Foto: Riccardo Giordano/Ipa)Il lockdown è davvero finito. Le scuole sono state le prime a chiudere, sono (quasi) le ultime a riaprire. Anche se non tutto è come sembra. Per esempio, il governo parla di 5,6 milioni di studenti al rientro su 8,3 milioni, ma non considera una serie di “buchi” e defezioni in diverse regioni come Lazio – dove il 30% degli istituti è chiuso – e Sicilia, dove ripartono solo le superiori. Secondo, in mezzo paese si partirà in realtà fra la metà e la fine della prossima settimana: Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo. Il Friuli-Venezia Giulia fra un paio di giorni. Ripartono con quelle che la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina definisce “piccole criticità” ma che sono il frutto amaro di una fine d’inverno ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) (Foto: Riccardo Giordano/Ipa)Il lockdown è davvero. Le scuole sono state le prime a chiudere, sono (quasi) le ultime a riaprire. Anche se non tutto è come sembra. Per esempio, il governo parla di 5,6 milioni di studenti al rientro su 8,3 milioni, ma non considera una serie di “buchi” e defezioni in diverse regioni come Lazio – dove il 30% degli istituti è chiuso – e Sicilia, dove ripartono solo le superiori. Secondo, inpaese si partirà in realtà fra la metà e la fine della prossima settimana: Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo. Il Friuli-Venezia Giulia fra un paio di giorni. Ripartono con quelle che la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina definisce “piccole criticità” ma che sono il frutto amaro di una fine d’inverno ...

GianlucaVacca : La #scuola finalmente riapre. Buon #annoscolastico a studenti, famiglie, personale scolastico. L'Italia riparte dal… - M5S_Senato : La scuola riapre per tutti e in sicurezza. Il nostro lavoro non ha eguali in Europa - Mov5Stelle : Ci siamo: dopo mesi di intenso lavoro per garantire il diritto all’istruzione nonostante le problematiche legate al… - massidanu : RT @fanpage: #Primogiornodiscuola, assembramenti fuori alla scuola: 'Così tra un mese si chiude' - iris_versari : RT @RosaPolacco: È un giorno di emozioni e attese, un primo giorno che riguarda tutti noi. Riapre la scuola: come potrà rimarginare le feri… -