Juventus, Tacchinardi dubbioso: "Suarez e Dzeko colpi ok, ma Dybala…" (Di lunedì 14 settembre 2020) Siamo all'inizio della settimana che ci condurrà all'apertura del campionato di Serie A. Un avvio anomalo, in quanto non era mai accaduto prima che la stagione iniziasse nel bel mezzo della sessione estiva di calciomercato. La Juventus scenderà in campo domenica sera contro la Sampdoria nella prima partita da allenatore di Andrea Pirlo, nella quale si potranno iniziare ad intravedere i primi cambiamenti rispetto alla passata stagione, per quanto concerne soprattutto il modo di stare in campo. Tuttavia, prima di valutare l'operato del Maestro sarà necessario attendere ancora qualche settimana, in quanto la preparazione è iniziata nemmeno un mese fa. Inoltre, occorre ricordare che il calciomercato chiuderà ad ottobre e lo stesso Pirlo, a margine dell'amichevole disputata contro il Novara, ha chiesto ...

