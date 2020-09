I dubbi del Cts sulla quarantena breve. "Rischiamo di ritrovarci come Israele" (Di lunedì 14 settembre 2020) Niente quarantena breve, per ora il periodo di isolamento per i contagiati dal coronavirus in Italia resta di quattordici giorni. Il Comitato tecnico scientifico comincerà a valutare l’ipotesi di accorciare i tempi domani, ma non si arriverà a una decisione.Nella riunione in programma per il primo pomeriggio i tecnici avvieranno la discussione partendo dall’analisi dei dati registrati e dalle valutazioni scientifiche effettuate sul tema all’estero, a cominciare dai Paesi europei.La questione, dunque, sarà solo incardinata, la decisione rinviata. L’ultima parola, come sempre, spetterà al Governo, ma ad HuffPost risulta che il Cts, che non intende derogare al principio della massima precauzione che ha ispirato tutte le valutazioni e le decisioni, al momento è orientato a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Niente, per ora il periodo di isolamento per i contagiati dal coronavirus in Italia resta di quattordici giorni. Il Comitato tecnico scientifico comincerà a valutare l’ipotesi di accorciare i tempi domani, ma non si arriverà a una decisione.Nella riunione in programma per il primo pomeriggio i tecnici avvieranno la discussione partendo dall’analisi dei dati registrati e dalle valutazioni scientifiche effettuate sul tema all’estero, a cominciare dai Paesi europei.La questione, dunque, sarà solo incardinata, la decisione rinviata. L’ultima parola,sempre, spetterà al Governo, ma ad HuffPost risulta che il Cts, che non intende derogare al principio della massima precauzione che ha ispirato tutte le valutazioni e le decisioni, al momento è orientato a ...

Niente quarantena breve, per ora il periodo di isolamento per i contagiati dal coronavirus in Italia resta di quattordici giorni. Il Comitato tecnico scientifico comincerà a valutare l'ipotesi di acco ...

