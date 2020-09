Fabrizio Corona fa delle avance a Barbara D’Urso ma commette una gaffe, lei: «Salutami a soreta” (Di lunedì 14 settembre 2020) Fabrizio Corona ospite da Barbara D’Urso Il ritorno di Fabrizio Corona in tv sta facendo molto discutere. Il paparazzo dopo un anno e mezzo di silenzio è tornato a parlare in una lunga inter vista a Barbara D’Urso. Ieri sera in collegamento a Live non è la D’Urso è apparso stanco rispetto agli anni passati. Contro di lui tanti personaggi, che ancora oggi non riescono a capire alcuni dei suoi comportamenti. Tra questi, Antonella Boralevi ad Alda D’Eusanio fino a Barbara D’Urso compresa, che con lui hanno avuto scontri molto accesi. Un dibattito molto acceso quello che ha visto protagonista Fabrizio Corona ieri sera al Live. L’ex di Nina Moric ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 14 settembre 2020)ospite daD’Urso Il ritorno diin tv sta facendo molto discutere. Il paparazzo dopo un anno e mezzo di silenzio è tornato a parlare in una lunga inter vista aD’Urso. Ieri sera in collegamento a Live non è la D’Urso è apparso stanco rispetto agli anni passati. Contro di lui tanti personaggi, che ancora oggi non riescono a capire alcuni dei suoi comportamenti. Tra questi, Antonella Boralevi ad Alda D’Eusanio fino aD’Urso compresa, che con lui hanno avuto scontri molto accesi. Un dibattito molto acceso quello che ha visto protagonistaieri sera al Live. L’ex di Nina Moric ...

