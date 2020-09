Export, da Sace, Simest e Banca Generali sostegno a Officine M.T.M. (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sace e Simest hanno sostenuto con Banca Generali la crescita delle esportazioni della veneta Officine M.T.M., attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di tubi elettrosaldati in acciaio e leghe di alluminio. L'azione sinergica di Sace, Simest e Banca Generali ha consentito a Officine M.T.M. di offrire a un cliente spagnolo una dilazione di pagamento a 5 anni a un tasso d'interesse fortemente competitivo, aggiudicandosi in tal modo una commessa di 3,3 milioni relativa alla fornitura di un impianto automatizzato per la produzione di tubi in acciaio elettrosaldato per il settore automotive installato in Messico. Ciò è stato possibile, da un lato, grazie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –hanno sostenuto conla crescita delle esportazioni della venetaM.T.M., attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di tubi elettrosaldati in acciaio e leghe di alluminio. L'azione sinergica diha consentito aM.T.M. di offrire a un cliente spagnolo una dilazione di pagamento a 5 anni a un tasso d'interesse fortemente competitivo, aggiudicandosi in tal modo una commessa di 3,3 milioni relativa alla fornitura di un impianto automatizzato per la produzione di tubi in acciaio elettrosaldato per il settore automotive installato in Messico. Ciò è stato possibile, da un lato, grazie ...

SACE: dal 2021 l’export italiano crescera' del 9,3 per cento

Se tutto va come deve andare, dal prossimo anno l’export italiano dovrebbe tornare a crescere, segnando un +9,3% nel 2021 e un +5,1% in media nel biennio successivo. La ripresa però sarà diversa a sec ...

