Elezioni: come si vota ai tempi del Coronavirus e cosa succede se un elettore risulta positivo (Di lunedì 14 settembre 2020) Se nei giorni successivi al voto del 20 e 21 settembre un elettore o un componente della sezione di un seggio risultassero positivi al Coronavirus saranno avviate tutte le procedure previste dal ministero della Salute, quindi il contact tracing e il tampone. Nel caso di un elettore positivo saranno contattate le persone che lo precedevano e seguivano nella fila al seggio (che comunque rispetterà il distanziamento), e saranno allertati scrutatori e presidenti di sezione per valutare la necessità di fare il tampone. Se fosse invece un presidente di sezione o uno scrutatore a risultare positivo saranno avvisati tutti gli elettori che avranno votato in quella sezione che potranno così sottoporsi al test molecolare.

