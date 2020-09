Alicia Kirgan Vite al limite | pesava 282 chili ma oggi sembra un’altra donna

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ritorna questa sera su Real Time,al, con la storia che ha per protagonista: 282, dopo la perdite di peso ecco la sua trasformazione Nuovo appuntamento peral, il seguitissimo programma in onda su Real Time, molto famoso in Italia, che vede il dottor Nowsaradan alle prese con persone che gli chiedono aiuto per perdere peso: in questa occasione saranno mostrate le storie di, Chuck, e Pauline Un programma emozionante che tratta di storie di coraggio, di sfide e di grande forza di volontà da parte di persone che vogliono riprendere in mano la propria vita riacquisendo un peso che consenta loro di vivere a pieno. In questa occasione, come detto, il dottor ...