Willy, Il Brasiliano: "Conte ai funerali per lucrare, io no!" (Di domenica 13 settembre 2020) Willy, il Brasiliano ha commentato quello che è successo durante i funerali del ragazzo, quando è stato allontanato da tutti senza un buon motivo, a detta sua. Si sono consumati da pochissime ore i funerali di Willy Duarte, il ragazzino italiano ucciso dalle botte da diversi teppisti. Il dolore della famiglia è stato incalcolabile, ed … L'articolo Willy, Il Brasiliano: "Conte ai funerali per lucrare, io no!" proviene da www.inews24.it.

