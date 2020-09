Un Posto Al Sole Anticipazioni 14 settembre 2020: Un incubo dal passato tormenta Giulia... (Di domenica 13 settembre 2020) Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 14 settembre 2020, il passato torna a tormentare Giulia. La Poggi sta per fare una scoperta spiazzante riguardo a Marcello, l'uomo che l'ha truffata. Leggi su comingsoon (Di domenica 13 settembre 2020) Vediamo insieme lee le Trame di Unalin onda su Rai3. Nell'Episodio del 14, iltorna are. La Poggi sta per fare una scoperta spiazzante riguardo a Marcello, l'uomo che l'ha truffata.

sebaquila : Il Problema Non sono LORO.. Che cercano un posto al sole con ogni Mezzo... Non c'è percezione e voglia di cambiar… - JTriplete : @ScuderiaFerrari Invece di fare continue brutte (eufemismo) figure non sarebbe meglio per la #Ferrari ritirarsi per… - zazoomblog : Anticipazioni Un Posto al sole giovedì 17 settembre 2020 - #Anticipazioni #Posto #giovedì - salieri_andrea : RT @salieri_andrea: Ho voluto vedere il posto dove ci fermavamo a metà gita. L'ultima volta era una giornata di sole, oggi così Ma ci sare… - marcorussodell3 : #tv #anticipazionitv #unpostoalsole Roberto Ferri rivale in amore di Fabrizio Rosato? I sentimenti del padre di Fi… -