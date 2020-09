Scuola, il messaggio di Conte agli studenti: "Rispettate le regole per tutelare la salute dei vostri cari" (Di domenica 13 settembre 2020) «Lunedì si torna a Scuola. Rivolgo un augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico. Sarà un momento di intensa emozione. E’ un’emozione che vivrò anche io da capo di un governo che si è... Leggi su feedpress.me (Di domenica 13 settembre 2020) «Lunedì si torna a. Rivolgo un augurio a, insegnanti, personale scolastico. Sarà un momento di intensa emozione. E’ un’emozione che vivrò anche io da capo di un governo che si è...

GiuseppeConteIT : Domani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il mio messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scola… - Adnkronos : #Scuola, #Conte: 'Domani alle 12 messaggio a studenti, genitori e insegnanti' - Palazzo_Chigi : Il video messaggio del Presidente @GiuseppeConteIT a studenti, genitori, insegnati, dirigenti scolastici e persona… - CarmenDiChiara1 : RT @GiuseppeConteIT: Domani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il mio messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolasti… - GiusyRiver : RT @GiuseppeConteIT: Domani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il mio messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolasti… -