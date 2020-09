Scuola Conte “Rientro importante pur tra difficoltà e disagi” (Di domenica 13 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ci saranno difficoltà e disagi, soprattutto all'inizio; la Scuola sconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni, aggravate dall'attuale pandemia, ma voi dovrete impegnarvi a rispettare le regole che tuteleranno la vostra salute e quella di chi vi ama”. Così il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio alla vigilia dell'avvio dell'anno scolastico. “Nella Scuola si concentrano tutti i progetti di un futuro migliore. Tornate a Scuola – ha aggiunto – anche per imparare a comunicare meglio, a dialogare e confrontarvi con chi la pensa diversamente: la Scuola permette di coltivare i sogni che realizzerete quando sarete uomini e donne adulti, vi offre la possibilità di rafforzare la vostra coscienza critica aiutandovi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ci saranno difficoltà e disagi, soprattutto all'inizio; lasconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni, aggravate dall'attuale pandemia, ma voi dovrete impegnarvi a rispettare le regole che tuteleranno la vostra salute e quella di chi vi ama”. Così il premier Giuseppe, in un videomessaggio alla vigilia dell'avvio dell'anno scolastico. “Nellasi concentrano tutti i progetti di un futuro migliore. Tornate a– ha aggiunto – anche per imparare a comunicare meglio, a dialogare e confrontarvi con chi la pensa diversamente: lapermette di coltivare i sogni che realizzerete quando sarete uomini e donne adulti, vi offre la possibilità di rafforzare la vostra coscienza critica aiutandovi a ...

