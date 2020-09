Previsioni Meteo, dopo il 20 Settembre maltempo insistente e continuo in tutt’Italia (Di domenica 13 settembre 2020) Previsioni Meteo – Osservando le simulazioni nel medio lungo periodo dei maggiori centri di calcolo, non emergono grossi stravolgimenti barici verso il Mediterraneo centrale e l’Italia per il corso della prossima settimana. A parte le già rilevate infiltrazioni di aria fresca dai settori settentrionali, in grado di arrecare locale instabilità pomeridiana soprattutto a ridosso dei rilievi appenninici del Centro Sud e localmente su quelli alpini, tutta la prossima settimana o gran parte di essa, trascorrerà sul resto del territorio italiano all’insegna dell’ ampio soleggiamento e del clima ancora gradevolmente estivo. Ci sono conferme, però, circa un cambiamento progressivo e via via più incisivo sul territorio italiano a partire dalla fine settimana prossimo, 18-19 ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020)– Osservando le simulazioni nel medio lungo periodo dei maggiori centri di calcolo, non emergono grossi stravolgimenti barici verso il Mediterraneo centrale e l’Italia per il corso della prossima settimana. A parte le già rilevate infiltrazioni di aria fresca dai settori settentrionali, in grado di arrecare locale instabilità pomeridiana soprattutto a ridosso dei rilievi appenninici del Centro Sud e localmente su quelli alpini, tutta la prossima settimana o gran parte di essa, trascorrerà sul resto del territorio italiano all’insegna dell’ ampio soleggiamento e del clima ancora gradevolmente estivo. Ci sono conferme, però, circa un cambiamento progressivo e via via più incisivo sul territorio italiano a partire dalla fine settimana prossimo, 18-19 ...

