Giulio Tarro: «Il Covid nel 95% dei casi non dà più problemi come in passato, questa è la verità» (Di domenica 13 settembre 2020) «Coronavirus? Bisognerebbe usare il buonsenso su ogni cosa». In due interviste, il virologo Giulio Tarro fa il punto della situazione, smantellando l’ondata di allarmismo. Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, sostiene che «la carica virale oggi è scesa». Giulio Tarro: «Gli asintomatici non sono più contagiosi» «Ormai gli asintomatici non sono più contagiosi», afferma. «Il virus se viene ben trattato ha una criticità che si aggira intorno al cinque per cento. E va detto che nel novantacinque per cento dei casi non dà più problemi come in passato». Nello sport i rischi sono ridotti «Nello ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 settembre 2020) «Coronavirus? Bisognerebbe usare il buonsenso su ogni cosa». In due interviste, il virologofa il punto della situazione, smantellando l’ondata di allarmismo. Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, sostiene che «la carica virale oggi è scesa».: «Gli asintomatici non sono più contagiosi» «Ormai gli asintomatici non sono più contagiosi», afferma. «Il virus se viene ben trattato ha una criticità che si aggira intorno al cinque per cento. E va detto che nel novantacinque per cento deinon dà piùin». Nello sport i rischi sono ridotti «Nello ...

giuaddo99 : RT @SecolodItalia1: Giulio Tarro: «Il Covid nel 95% dei casi non dà più problemi come in passato, questa è la verità» - SecolodItalia1 : Giulio Tarro: «Il Covid nel 95% dei casi non dà più problemi come in passato, questa è la verità»… - angy_cocco : Se pensassero alla vostra salute Avrebbero dovuto portare in piazza Tarro 'Quest'uomo aveva ragione gente! Il viru… - 270349 : RT @270349: Obbligo vaccini: una manovra del Big Pharma. Parla il candidato al Nobel Giulio Tarro - MillaGentile : RT @IlPrimatoN: L'affondo di Giulio Tarro: 'Con il caldo le mascherine sono nocive per la salute' -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Tarro Professor Giulio Tarro: "Possiamo convivere col Covid" Vesuvio Live Coronavirus, Tarro: "Non è il Maradona dei virus. Ricordatevi i festeggiamenti per la Coppa Italia"

Il professor Giulio Tarro, noto virologo, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli della pericolosità del Coronavirus. Il dottor Giulio Tarro, virologo di fama mondiale, ha rilasciato ...

Tarro, virologo: “Con il buonsenso gli stadi possono riaprire, i tifosi possono stare senza mascherina! Il Covid non è il Maradona dei virus”

Il professore Giulio Tarro, virologo, ha espresso la sua opinione a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo il Coronavirus, e sui comportamenti da assumere da parte dei tifosi in merito alla pandemia. “Bisogn ...

Il professor Giulio Tarro, noto virologo, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli della pericolosità del Coronavirus. Il dottor Giulio Tarro, virologo di fama mondiale, ha rilasciato ...Il professore Giulio Tarro, virologo, ha espresso la sua opinione a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo il Coronavirus, e sui comportamenti da assumere da parte dei tifosi in merito alla pandemia. “Bisogn ...