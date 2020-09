Fabio Caressa e Benedetta Parodi, chi sono i tre figli Matilde, Eleonora e Diego (Di domenica 13 settembre 2020) . Dalla loro fortissima unione, che va avanti da oltre 20 anni, sono nati i loro tre amati figli. Dei ragazzi senz’altro vivaci e amanti della cucina. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Matilde, Eleonora e Diego, i tre figli … Leggi su viagginews (Di domenica 13 settembre 2020) . Dalla loro fortissima unione, che va avanti da oltre 20 anni,nati i loro tre amati. Dei ragazzi senz’altro vivaci e amanti della cucina. Ecco tutto quello che c’è da sapere su, i tre

IoSonoSpiderMan : @mimocheinfarta ahahah the new Fabio Caressa ?? - Pirichello : RT @jason05_: Chiudiamo con un francesismo, questo è un mercato di idee continuiamo a dire...è un mercato di idee e qualche idea del cazzo.… - jason05_ : Chiudiamo con un francesismo, questo è un mercato di idee continuiamo a dire...è un mercato di idee e qualche idea… - fossi_figo66 : @ansiaeparanoie Lucrezia Borgia, Leone di Lernia, Fabio Caressa - Claudio35260961 : RT @perchetendenza: 'Sandro Piccinini': Perché tornerà in tv come opinionista di Sky Calcio Club, trasmissione condotta da Fabio Caressa in… -