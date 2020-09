"De Laurentiis denunciato per epidemia dolosa" (Di domenica 13 settembre 2020) ROMA - Sul caso di Aurelio De Laurentis , il Codacons "presenterà domani un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, in cui si chiede di aprire una indagine sul Presidente del Napoli per la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) ROMA - Sul caso di Aurelio De Laurentis , il Codacons "presenterà domani un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, in cui si chiede di aprire una indagine sul Presidente del Napoli per la ...

forzagranata1 : ?? #CALCIO 'De Laurentiis denunciato per epidemia dolosa' Il Codacons domani presenterà un esposto alla Procura del… - sportli26181512 : 'De Laurentiis denunciato per epidemia dolosa': Il Codacons domani presenterà un esposto alla Procura della Repubbl… - IngColombo : RT @CdT_Online: Il presidente del Napoli, nonostante i sintomi, si è recato senza mascherina in assemblea di Lega Calcio: il tampone effett… - CdT_Online : Il presidente del Napoli, nonostante i sintomi, si è recato senza mascherina in assemblea di Lega Calcio: il tampon… - MondoNapoli : Il Codacons accusa De Laurentiis per epidemia dolosa, presentato esposto in Procura: le ultime -… -