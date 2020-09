Coppia gay in viaggio di nozze nel resort di lusso: “Lo chef ci ha disegnato un pene sul piatto” (Di domenica 13 settembre 2020) Brutta disavventura per Marco e Denis, due uomini di Padova che, dopo la loro unione civile, hanno deciso di festeggiare concedendosi una vacanza in Puglia. A Fasano, però, la spiacevole sorpresa: lo chef del resort Canne bianche, dove soggiornavano, ha disegnato con la salsa la forma di un pene in un piatto destinato alla Coppia. “Ci siamo sentiti umiliati”, hanno raccontato. “Pensavo di essere in un piccolo paradiso, ma, nonostante la cura dei dettagli, il personale è evidentemente poco selezionato e omofobo: siamo stati derisi dai camerieri, lo chef con la salsa ha scritto volgarità nei piatti e ridendo con i colleghi voleva farli portare a tavola”. L’unione civile di Marco e Denis era stata celebrata dal deputato Alessandro Zan, ... Leggi su tpi (Di domenica 13 settembre 2020) Brutta disavventura per Marco e Denis, due uomini di Padova che, dopo la loro unione civile, hanno deciso di festeggiare concedendosi una vacanza in Puglia. A Fasano, però, la spiacevole sorpresa: lodelCanne bianche, dove soggiornavano, hacon la salsa la forma di unin un piatto destinato alla. “Ci siamo sentiti umiliati”, hanno raccontato. “Pensavo di essere in un piccolo paradiso, ma, nonostante la cura dei dettagli, il personale è evidentemente poco selezionato e omofobo: siamo stati derisi dai camerieri, locon la salsa ha scritto volgarità nei piatti e ridendo con i colleghi voleva farli portare a tavola”. L’unione civile di Marco e Denis era stata celebrata dal deputato Alessandro Zan, ...

