Anticipazioni Una Vita martedì 15 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 13 settembre 2020) Martedì 15– Il piano di Genoveva: Genoveva ha seriamente intenzione di crearsi un varco di credibilità nel quartiere dopo che tutti le hanno voltato le spalle. Così la donna decide di far credere ai suoi vicini di essere pentita ed aver capito i suoi errori. Per questo motivo si mostrerà diversa quasi vittima di Alfredo in modo da spingere il quartiere a schierarsi dalla sua parte. Intanto Marcia continua ad indagare sullaprivata di Felipe…. L'articoloUnamartedì 15News Programmi Tv.