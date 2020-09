Tensione a Lesbo | polizia usa i lacrimogeni sui manifestanti

(Di sabato 12 settembre 2020) Sempre più difficile la situazione a, l'isola greca dove sono accampati in strada migliaia di profughi sfollati e scampati dall'incendio del campo di Moria. Questa mattina centinaia di ...

Centinaia di migranti hanno protestato, dopo aver trascorso quattro notti all'aperto. Più di 11 mila persone, tra le quali molti bambini, non hanno un posto coperto dove dormire Sempre più difficile l ...Sale la rabbia e la tensione sull'isola di Lesbo, in Grecia, dove centinaia di richiedenti asilo manifestano per chiedere una sistemazione dopo gli incendi che hanno distrutto il campo di Moria e dopo ...