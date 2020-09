Quando lui o lei dice: "Il divorzio io non glielo concedo" (Di sabato 12 settembre 2020) Agli avvocati divorzisti capita spesso di sentire frasi come “io il divorzio non glielo concedo a mio marito!” oppure “mia moglie vuole divorziare, ma io no. Quindi rimaniamo separati e lei deve smetterla di insistere”. La dura realtà, però, è che – volente o nolente – l'altro potrà quasi sempre ottenere il divorzio. A volte con qualche sacrificio e certamente con molta fatica e tempo in più, ma alla fine lo otterrà. Il divorzio, infatti, come la separazione, può essere consensuale oppure giudiziale. È consensuale Quando i futuri ex coniugi, insieme, decidono di porre fine al matrimonio e ne determinano le condizioni. È giudiziale Quando le parti non riescono a trovare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Agli avvocati divorzisti capita spesso di sentire frasi come “io ilnona mio marito!” oppure “mia moglie vuole divorziare, ma io no. Quindi rimaniamo separati e lei deve smetterla di insistere”. La dura realtà, però, è che – volente o nolente – l'altro potrà quasi sempre ottenere il. A volte con qualche sacrificio e certamente con molta fatica e tempo in più, ma alla fine lo otterrà. Il, infatti, come la separazione, può essere consensuale oppure giudiziale. È consensualei futuri ex coniugi, insieme, decidono di porre fine al matrimonio e ne determinano le condizioni. È giudizialele parti non riescono a trovare ...

È consensuale quando i futuri ex coniugi ... Al coniuge “bloccato” nel matrimonio non rimane che rivolgersi al Giudice e chiedere che sia lui a pronunciare il divorzio. I difensori più attenti alle ...

