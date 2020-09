Palermo | Lancini | “I due volti di Boscaglia | un duro di grande umanità Voglio la B | Marconi e Martinelli…”

Leggi su mediagol

(Di sabato 12 settembre 2020) Nelattuale c'è già chi conosce misterper aver condiviso con lui trascorsi professionali nelle scorse stagioni.Dopo un’ottima stagione in cui è diventato un riferimento della difesa del, Edoardoanche in Serie C avrà il compito di guidare la retroguardia dei rosanero e contribuire direttamente al raggiungimento della promozione in Serie B.Il difensore, parte in vantaggio, perché ha confidenza e dimestichezza con il credo calcistico del tecnico Roberto. Infatti, ha già lavorato con lui a Brescia e a Novara, dove fu richiesto proprio dall'ex Trapani, dopo che lo allenò la prima stagione con le Rondinelle "È stato il primo allenatore, quando avevo 20 anni, a credere in me. Grazie a lui sono ...