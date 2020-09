Niente trasparenza nella Rai grillina | tra doppi incarichi e conflitti di interessi

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 settembre 2020) Dopo i tanti annunci e proclami dei tempi in cui il Movimento 5 stelle era all’opposizione, dalla Rai targata M5s ci saremmo aspettati, lotta agli sprechi, stop ai privilegi. Invece la Rai gialloverde, ancora pienamente in carica nonostante da un anno la maggioranza Lega-M5s non sia più al governo, continua a far segnare record negativi. Se l’informazione ha toccato il punto più basso mai raggiunto, sanzionata addirittura dall’Agcom con una multa senza precedenti per violazione del pluralismo, anche il lato gestionale alimenta enormi interrogativi per opacità e mancata. A partire dal caso Rai Fiction. Tre mesi fa, il 22 giugno, Eleonora Andreatta ha lasciato questa importante e strategica direzione del servizio pubblico, uno dei maggiori centri di spesa dell’azienda. ...