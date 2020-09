Milano, violenta esplosione in un condominio in piazzale Libia (Di sabato 12 settembre 2020) Milano, esplosione in un palazzo in piazzale Libia: tre piani distrutti, gli altri danneggiati. esplosione in un edificio in piazzale Libia a Milano. Il boato è stato avvertito da tutti i residenti della zona fino a diversi chilometri di distanza. Milano, esplosione in palazzo in piazzale Libia L’incidente è avvenuto intorno alle sette di mattina in un condominio situato in piazzale Libia,a Milano. Le prime testimonianze parlano di danni ingenti a tutta la struttura. Tre piani del palazzo sarebbero addirittura distrutti. L’intervento dei soccorritori. Il bilancio Immediato ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020)in un palazzo in: tre piani distrutti, gli altri danneggiati.in un edificio in. Il boato è stato avvertito da tutti i residenti della zona fino a diversi chilometri di distanza.in palazzo inL’incidente è avvenuto intorno alle sette di mattina in unsituato in,a. Le prime testimonianze parlano di danni ingenti a tutta la struttura. Tre piani del palazzo sarebbero addirittura distrutti. L’intervento dei soccorritori. Il bilancio Immediato ...

TgLa7 : #Milano: violenta #esplosione in appartamento al piano terra di un palazzo in via Libia - GHERARDIMAURO1 : RT @Tg1Raiofficial: Una violenta #esplosione ha devastato almeno 3 piani di un palazzo nella zona sud di Milano, a piazzale Libia. Si potre… - Tg1Raiofficial : Una violenta #esplosione ha devastato almeno 3 piani di un palazzo nella zona sud di Milano, a piazzale Libia. Si p… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #milano, violenta #esplosione in un palazzo: boato fa tremare gli edifici - Virgola1973 : RT @TgLa7: #Milano: violenta #esplosione in appartamento al piano terra di un palazzo in via Libia -