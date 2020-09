La Roma pareggia in rimonta Fonseca | Ora la squadra va completata E Perotti finisce ko

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 settembre 2020)2-2 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e. I giallorossi concludono così il ciclo di amichevoli precampionato; da lunedì lainizierà a lavorare a Trigoria per preparare l'esordio in campionato in programma il 19 in casa del Verona. Ladigioca un buon primo tempo in cui tiene in mano il pallino del gioco senza però concretizzare le occasioni capitate sui piedi di Dzeko e Mkhitaryan. Nel finale due disattenzioni difensive consentono a Rog di firmare il vantaggio e a Walukiewicz di raddoppiare sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa però i giallorossi scendo in campo col giusto piglio e dopo venti minuti rimettono il match in parità nel giro di 120 secondi: prima è Under ad accorciare le distanze, poi il ...