La figlia è annegata nel fiume Adda | il papà ogni mattina si tuffa per cercarla | “Non posso smettere”

Il papà che ogni mattina si tuffa nell'Adda per cercare la figlia scomparsa Sono passati più di 10 giorni dal tragico giorno in cui la figlia Hafsa, 15 anni, è stata inghiottita dalle acque dell'Adda a Sondrio, ma il suo papà non si è ancora arreso. E ogni mattina raggiunge il fiume in bicicletta e si immerge per cercare la sua piccola. Una storia straziante. Quando lo scorso primo settembre la ragazzina stava tentando di raggiungere una spiaggetta al parco Bartesaghi è stata travolta dalla corrente. Lui, il padre, quel giorno si trovava in Marocco. Le parole del padre – "Ho contattato i carabinieri per dire loro che io continuo a ...

Un padre che non si arrende all'idea di non poter avere un luogo in cui piangere la sua amata figlia. E che da ormai più di dieci giorni continua a cercare il corpo della sua Hafsa, 15enne annegata ne ...

Sua figlia Hafsa, di soli 15 anni, il primo settembre scorso è stata inghiottita dalle acque del fiume Adda a Sondrio, mentre tentava di attraversarlo per raggiungere una spiaggetta. Il suo corpo non ...

