Gp Toscana, Leclerc quinto in qualifica! Hamilton in pole, Vettel 14° (Di sabato 12 settembre 2020) SCARPERIA - Charles Leclerc fortunato e audace, ottima quinta posizione in griglia di partenza per il pilota della Ferrari che sfrutta anche una bandiera gialla che non consente ai diretti avversari ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) SCARPERIA - Charlesfortunato e audace, ottima quinta posizione in griglia di partenza per il pilota della Ferrari che sfrutta anche una bandiera gialla che non consente ai diretti avversari ...

rtl1025 : Niente almeno virtuale assalto alla pole position del #Gp di Toscana per la #Ferrari di #Vettel. Il tedesco ha segn… - SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Obiettivo del Mugello? Punti e far divertire i tifosi' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Toscana 2020, qualifiche: Pole #95 per Hamilton, poi Bottas e Verstappen. Leclerc 5°, Vettel 14° ? di Alessandro Secch… - Eurosport_IT : Hamilton davanti a tutti, Leclerc può provarci in gara #F1 | #TuscanGP - FirenzePost : F1 GP Toscana: qualifiche Q1, Hamilton il più veloce, settimo Leclerc, eliminato Vettel -