Estrazione Superenalotto 12 settembre | esultano i 5

(Di sabato 12 settembre 2020)del 12/9/2020: dopo il 6 da 59 milioni centrato a Sassari a luglio anche stasera sfugge il jackpot La combinazione vincente dell’ultimadi oggi, sabato 122020, stavolta non basta per sbancare ancora il jackpot. Nessuno riesce infatti ad imitare il giocatore di Sassari che nel concorso di martedì 7 luglio… L'articolo Corriere Nazionale.

Superenalotto : Estrazione del 12/09/2020 Concorso 92/2020 Combinazione Vincente 6,15,36,42,67,78 Numero jolly 2 Superstar 11 - SkyTG24 : Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 12 settembre: tutti i numeri vincenti - LeoBar_Sulbiate : Estrazione Superenalotto n. 92 di sabato 12 settembre 2020 #Superenalotto #LeoBar_Sulbiate - controcampus : #lotto #superenalotto #10elotto #Estrazione numeri vincenti ?? - Giochi24 : 3 13 19 40 52 #estrazione #millionday #settembre #domenica #12 non siamo mai tanto lontani dai nostri desideri com… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Superenalotto

Stasera il via alla prossima estrazione superenalotto 12 settembre : alle 20 le estrazioni in diretta verranno pubblicate oggi, giugno regalerà nuovi milionari ? Scopriamolo insieme “Natale 100×100” è ...Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 12 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 92/2020. Ultimo conc ...