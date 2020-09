Era Serena Garitta del Grande Fratello 4 | oggi a 42 anni è uno schianto FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 12 settembre 2020) La quarta edizione delè andata in onda nel 2004 ed è durato complessivamente 106 giorni. Condotto da Barbara D’Urso quest’edizione è stata vinta dalla concorrente. La vincitrice di questa edizione è forse quella che è rimasta più impressa per la sua simpatia e la sua ironia. Entrò nel reality show insieme ad altri personaggi famosi come Patrick Ray Pugliese e la coppia super affiatata composta da Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia si ritagliò il suo spazio nel mondo dello spettacolo. La sua spiccata verve l’ha portata ad avere esperienze come inviata per il programma Lucignolo, La vita in diretta, Comedy Club e ...